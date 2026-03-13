Durante i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Chiara Mazzel ha conquistato una medaglia d’argento alle Tofane, portando il totale delle medaglie italiane a dieci. La sua vittoria si aggiunge alle altre imprese degli atleti azzurri che partecipano alla competizione. La gara si è svolta sulle piste delle Tofane, con Mazzel che ha concluso in seconda posizione.

Chiara Mazzel ha aggiunto un altro gradino al medagliere azzurro, portando il totale delle insegne italiane a dieci unità durante i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La sciatrice trentina si è imposta con una guida storica in una gara decisa sul filo dei secondi, confermando la solidità del programma sportivo nazionale. Sulla pista delle Tofane, l’atleta fassana ha conquistato l’argento nello slalom gigante femminile della categoria Vision Impaired, chiudendo con il tempo complessivo di 2:21.19. Questo risultato non è isolato ma si inserisce in un percorso personale che vede l’atleta eguagliare il record di podi stabilito da Silvia Parente nel 2006, pur superandola qualitativamente grazie alla presenza di tre argenti contro i tre bronzi dell’edizione torinese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Mazzel: argento a Tofane, 10 medaglie per l'Italia

