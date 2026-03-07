Paralimpiadi 2026 prime medaglie azzurre | argento per Mazzel bronzo per Bertagnolli

Durante la prima giornata dei Giochi Paralimpici 2026 a Cortina, l’Italia ha conquistato le prime medaglie con un argento nella discesa per un atleta ipovedente e un bronzo per un altro atleta. La competizione ha visto i due atleti italiani salire sul podio, portando a casa i primi riconoscimenti ufficiali della spedizione azzurra. La manifestazione prosegue con altri eventi e risultati in programma.

L'azzurra conquista l'argento nella discesa ipovedenti a Cortina, mentre Bertagnolli porta a casa il bronzo: doppio podio per l'Italia nella prima giornata dei Giochi Arrivano le prime medaglie per l'Italia alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Sulle nevi della pista Olympia delle Tofane a Cortina d'Ampezzo, gli azzurri hanno conquistato un argento e un bronzo nella discesa libera della categoria ipovedenti, aprendo nel migliore dei modi il medagliere dell'Italia Team. La prima medaglia azzurra dei Giochi porta la firma di Chiara Mazzel, che ha conquistato l'argento nella discesa ipovedenti AS2 guidata da Nicola Cotti Cottini. L'atleta delle Fiamme Gialle ha chiuso la prova con 48 centesimi di ritardo dall'austriaca Veronika Aigner, vincitrice della gara con il tempo di 1'22"55 insieme alla guida Lilly Sammer.