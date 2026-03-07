Paralimpiadi Milano Cortina prime medaglie per l’Italia | argento per Mazzel Bertagnolli è bronzo

Le Paralimpiadi di Milano Cortina sono cominciate oggi, sabato 7 marzo, con le prime medaglie per l’Italia. Mazzel ha conquistato un argento e Bertagnolli si è aggiudicato un bronzo, segnando un avvio positivo per gli atleti italiani in questa competizione. La giornata si è aperta con queste importanti vittorie che portano entusiasmo e speranza alla squadra nazionale.

(Adnkronos) – Iniziano in maniera splendida le Paralimpiadi di Milano Cortina per l'Italia, oggi sabato 7 marzo. Per la squadra azzurra subito due medaglie da Cortina: Chiara Mazzel, classe 1996, agguanta la medaglia d'argento nella discesa libera impaired (in cui competono atleti con disabilità visiva, assistiti da una guida), alle spalle dell'austriaca Veronika Aigner.