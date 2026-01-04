Rissa a colpi di bottiglie in centro | scattano sanzioni amministrative e quattro daspo urbani

Nella zona tra piazza della Repubblica, piazza Santa Caterina e il parcheggio vicino al Bingo a Pescara, si sono verificati recenti episodi di violenza con l’uso di bottiglie. L’intervento della polizia locale ha portato all’applicazione di sanzioni amministrative e a quattro provvedimenti di Daspo urbano, nel contesto di un’attività di controllo volta a garantire sicurezza e decoro pubblico nel quartiere.

Importante operazione della polizia locale di Pescara nella zona fra piazza della Repubblica, piazza Santa Caterina e il parcheggio vicino al Bingo, dove da tempo sono presenti controlli quotidiani e costanti a causa dei problemi di sicurezza e decoro pubblico segnalati dai residenti. Sono. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Rissa a colpi di bottiglie in centro: scattano sanzioni amministrative e quattro daspo urbani Leggi anche: Buonalbergo, rissa in centro davanti al bar: emessi 12 Daspo urbani Leggi anche: Rissa in centro a Montevarchi, cinque Daspo urbani dopo l’intervento della Polizia Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Rissa in pieno centro la notte di Capodanno, i filmati inchiodano un 26enne: aveva una pistola; Cassonetti in fiamme, risse e colpi di pistola: quando Capodanno fa rima con pericolo; Prima la rissa, poi l'aggressione per soldi e sigarette: denunciati due giovani; Rissa di Capodanno a Licata: denunciati due marocchini. Ancona, rissa selvaggia in centro: colpi di bottiglia in testa ai passanti, il questore caccia 9 giovani - Nove giovani colpiti da daspo urbani dopo una rissa in piazza Malatesta ad Ancona. virgilio.it

Ancona, un'altra rissa tra maranza. Volano pugni, bottigliate e posacenere: giovane ferito alla testa - Sono volati pugni, calci, bottigliate e pure un grosso posacenere. msn.com

Regolamento di conti per le piazze di spaccio, maxi rissa in centro - Grida, pugni, calci e feriti per una maxi rissa che si è scatenata questo pomeriggio nel centro storico della città. ilrestodelcarlino.it

Rissa a colpi di coltello a Capodanno, il 21enne resta in carcere. Il gip del tribunale di Ascoli ha convalidato l'arresto. Il ragazzo nega ogni accusa #ANSA - facebook.com facebook

Rissa a colpi di coltello a Capodanno, il 21enne resta in carcere. Il gip del tribunale di Ascoli ha convalidato l'arresto. Il ragazzo nega ogni accusa #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.