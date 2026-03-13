Mauro Agostini Emiliano Martucci e Valentino Perinelli sono i tre operai morti sull'A1 | andavano al lavoro

Tre operai sono deceduti in un incidente avvenuto sull'autostrada A1 a Colfiorito mentre si recavano al lavoro. I loro nomi sono Mauro Agostini, Emiliano Martucci e Valentino Perinelli. L'incidente è avvenuto durante la giornata e le autorità stanno svolgendo i rilievi necessari. Le vittime erano operai in viaggio per raggiungere il cantiere.

I tre operai morti nell'incidente sull'A1 a Colfiorito sono Mauro Agostini, Emiliano Martucci e Valentino Perinelli. Andavano al lavoro.