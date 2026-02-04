La tragedia sul campo Tre indagati per Giani | E Mattia è sempre insieme alla squadra

La tragedia sul campo di Campi Bisenzio resta ancora nella memoria di tanti. Tre persone sono ora indagate per la morte del 26enne Mattia Giani, calciatore del Castelfiorentino United. Giani si era accasciato durante una partita e, dopo un giorno all’ospedale di Careggi, è deceduto. La famiglia e i compagni chiedono risposte e giustizia, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire cosa sia successo realmente in quei drammatici minuti.

Era il 15 aprile 2024 quando il 26enne calciatore del Castelfiorentino United Mattia Giani perdeva la vita all’ospedale di Careggi a Firenze, dopo essersi accasciato sul campo di gioco il giorno prima durante la sfida del campionato di Eccellenza toscana a Campi Bisenzio contro il Lanciotto. A distanza di quasi due anni si cerca ancora di fare chiarezza, soprattutto su due punti. Da un lato se esiste o meno il "nesso causale" tra la cardiomiopatia aritmogena riscontrata al giovane di Montopoli in sede di autopsia e il malore accusato in campo, dall’altro l’accertamento della possibilità di evitare la tragedia qualora al campo sportivo di Campi Bisenzio fossero stati presenti tutti gli accorgimenti di tipo sanitario (assenza del medico sociale e dell’ambulanza e malfunzionamento del defibrillatore). 🔗 Leggi su Lanazione.it

Tre persone sono finite sotto inchiesta nella morte di Mattia Giani, il calciatore di 26 anni del Castelfiorentino United.

La Procura di Firenze ha aperto un'inchiesta sulla morte di Mattia Giani, il calciatore di 26 anni che è morto durante una partita di Eccellenza tra Lanciotto e Castelfiorentino.

