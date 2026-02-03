Superperizia per Mattia Giani | tre indagati anche due medici Chiesto l’incidente probatorio

Tre persone sono finite sotto inchiesta nella morte di Mattia Giani, il calciatore di 26 anni del Castelfiorentino United. La procura ha chiesto un incidente probatorio e tra gli indagati ci sono anche due medici. La vicenda si è riaperta con una superperizia che potrebbe fare luce sui motivi che hanno portato alla tragica fine del calciatore, deceduto nell’ospedale di Careggi dopo aver perso i sensi sul campo durante una partita.

Firenze, 3 febbraio 2026 – Tre indagati per il decesso di Mattia Giani, il calciatore di 26 anni del Castelfiorentino United che morì all’ospedale di Careggi, nell’aprile del 2024, dopo essersi accasciato sul terreno di gioco del Lanciotto, durante una partita del campionato di Eccellenza toscana. Sono due figure mediche e un legale rappresentante della società che ospitò la partita. Ma si tratta di un atto dovuto, da parte della procura, legato alla decisione del pubblico ministero titolare del fascicolo, Alessandro Moffa, di richiedere un’ulteriore superperizia con la formula dell’incidente probatorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

