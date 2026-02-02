Martina Carbonaro cade l’aggravante della crudeltà per l' ex fidanzato

Questa mattina a Palermo la giudice ha deciso di eliminare l'aggravante della crudeltà nel caso di Martina Carbonaro. L’accusa contro l’ex fidanzato, Alessio Tucci, resta quella di omicidio volontario pluriaggravato, ma senza il motivo della crudeltà. La decisione cambia le carte in tavola e potrebbe influenzare l’andamento del processo. Ora si aspetta di capire come si muoveranno gli avvocati e quali saranno le prossime mosse dell’accusa.

