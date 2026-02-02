Martina Carbonaro cade l’aggravante della crudeltà per l' ex fidanzato

Questa mattina a Palermo la giudice ha deciso di eliminare l'aggravante della crudeltà nel caso di Martina Carbonaro. L’accusa contro l’ex fidanzato, Alessio Tucci, resta quella di omicidio volontario pluriaggravato, ma senza il motivo della crudeltà. La decisione cambia le carte in tavola e potrebbe influenzare l’andamento del processo. Ora si aspetta di capire come si muoveranno gli avvocati e quali saranno le prossime mosse dell’accusa.

La Procura di Napoli Nord ha chiuso le indagini sull’omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa il 26 maggio 2025 dall’ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni. Nell’atto di conclusione delle indagini è caduta l’aggravante della crudeltà, inizialmente ipotizzata dagli inquirenti. Restano però le accuse di omicidio volontario pluriaggravato, con l'aggravante della minorata difesa., Secondo la Procura, l’omicidio non sarebbe stato commesso con modalità riconducibili alla crudeltà. La scelta è contenuta nell’avviso di chiusura delle indagini notificato alla difesa del 19enne, atto che precede la richiesta di rinvio a giudizio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

