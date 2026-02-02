Non contestata l’aggravante della crudeltà per il femminicidio di Martina Carbonaro

La corte ha deciso di non riconoscere più l’aggravante della crudeltà nel processo contro Alessio Tucci, l’ex fidanzato di Martina Carbonaro. La ragazza di 14 anni è stata uccisa ad Afragola il 26 maggio 2025. La decisione cambia le accuse sul suo omicidio, che ora non include più questa aggravante.

È caduta l’ aggravante della crudeltà nel procedimento per il femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola il 26 maggio 2025 dall’ex fidanzato Alessio Tucci, oggi 19enne. La decisione emerge dall’avviso di conclusione delle indagini depositato dalla Procura di Napoli Nord, atto che precede la richiesta di rinvio a giudizio. I magistrati contestano comunque a Tucci l’omicidio volontario pluriaggravato. Restano altre aggravanti: i motivi abietti e futili, l’aver commesso il fatto contro una persona con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale, l’età della vittima, minorenne, e soprattutto l’aver approfittato di circostanze di luogo tali da ostacolare la difesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La procura di Napoli ha chiuso le indagini sul femminicidio di Martina Carbonaro, la ragazzina di 14 anni uccisa ad Afragola lo scorso maggio.

Questa mattina a Palermo la giudice ha deciso di eliminare l'aggravante della crudeltà nel caso di Martina Carbonaro.

Martina Carbonaro uccisa a 14 anni, chiuse le indagini: per l’ex cade l’aggravante della crudeltà

