Martone gira a Napoli Scherzetto | Toni Servillo protagonista del film tratto dal romanzo di Starnone

Sono iniziate in città le riprese della nuova pellicola del regista napoletano. Nel cast anche Serena Rossi, accanto al piccolo Lorenzo Perrotta nel ruolo del nipote che sconvolge la routine del protagonista A Napoli sono partite le riprese di Scherzetto, il nuovo film diretto da Mario Martone e tratto dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone. Il progetto segna un nuovo capitolo nella collaborazione tra il regista e Toni Servillo, qui alla loro settima esperienza insieme sul set. Il film nasce dalla sceneggiatura firmata dallo stesso Mario Martone insieme a Ippolita di Majo e porta sullo schermo il romanzo pubblicato da Einaudi. Al centro della storia c’è un confronto serrato tra generazioni che si sviluppa nell’arco di pochi giorni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

