Cosa ha urlato Maignan all'arbitro Mariani dopo il rigore di Stanciu | era furioso Rabiot gli ha evitato guai

Dopo il rigore di Stanciu, Maignan ha rivolto un commento acceso all’arbitro Mariani, manifestando il suo disappunto. Lo sfogo del portiere, diventato virale in Francia, ha attirato l’attenzione sui social, grazie a un video che ne mostra il labiale. Rabiot è intervenuto, prevenendo possibili conseguenze per Maignan. L’episodio ha suscitato discussioni sul comportamento dei calciatori durante le partite ufficiali.

Maignan che urla “p…ttana di tua madre” a fine partita. Ce l’aveva con l’arbitro Mariani? (L’Equipe) - Il finale incandescente che ha segnato il pareggio tra Milan e Genoa è culminato nella furia di Mike Maignan al fischio finale ... ilnapolista.it

Il Napoli accusa Allegri: «Ha insultato pesantemente Oriali». L'episodio di Maignan e il battibecco con Conte: cosa è successo - Durante la partita in più di un'occasione c'erano state proteste da parte di Conte e della sua panchina: prima un fallo di Rabiot su Politano che secondo il tecnico salentino era ... corriereadriatico.it

MAIGNAN PRENDE A SCHIAFFI POLITANO IN MILAN-NAPOLI MA NON VIENE ESPULSO! ??

