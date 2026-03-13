Andrea Mariani è stato riconfermato alla guida dell’Automobile Club Sondrio durante le recenti elezioni svoltesi nei giorni scorsi. La rielezione ha confermato la sua posizione ai vertici dell’ente per il mandato che va dal 2026 al 2030. Intanto si lavora alla definizione dei dettagli per la nuova sede dell’Aci nel territorio.

Andrea Mariani è stato riconfermato ai vertici dell’ Automobile Club Sondrio. Tempo di rinnovi in casa Aci Sondrio, con le elezioni tenutesi nei giorni scorsi che hanno determinato i vertici dell’ente e definito il mandato per il quadriennio 2026-2030. I consiglieri eletti nel consiglio direttivo sono Sabrina Fay, Riccardo Redaelli, Mauro Sgualdino, Andrea Mariani e Stefano D’Alpaos. Nel corso della riunione del 10 marzo, il consiglio direttivo ha rinnovato la fiducia a Mariani cui spetterà l’onore e l’onere di guidare l’ente nel centenario della sua fondazione. Riccardo Redaelli è stato confermato vice. Nel corso della riunione è stato inoltre condiviso l’indirizzo programmatico che guiderà l’azione dell’Ente nel quadriennio 2026–2030, sintetizzato nel motto: "Radici in Valtellina, protagonisti in Lombardia, protagonisti in ACI Italia". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mariani resta al vertice. Nuova sede Aci in vista

Aci Sondrio: Andrea Mariani confermato presidenteA seguito delle elezioni per il rinnovo degli organi sociali svoltesi il 5 marzo 2026, l’Assemblea dei soci dell’Automobile Club Sondrio ha eletto i...

