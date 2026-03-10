Aci Sondrio | Andrea Mariani confermato presidente

L’Automobile Club Sondrio ha tenuto le elezioni per il rinnovo degli organi sociali il 5 marzo 2026. Durante l’assemblea dei soci, sono stati eletti i nuovi membri del Consiglio Direttivo. Andrea Mariani è stato confermato come presidente dell’associazione. La votazione ha coinvolto i soci presenti, che hanno espresso le proprie preferenze per i rappresentanti dell’organizzazione.

A seguito delle elezioni per il rinnovo degli organi sociali svoltesi il 5 marzo 2026, l'Assemblea dei soci dell'Automobile Club Sondrio ha eletto i nuovi membri del Consiglio Direttivo. I consiglieri eletti sono Sabrina Fay, Riccardo Redaelli, Mauro Sgualdino, Andrea Mariani e Stefano D'Alpaos. Il nuovo Consiglio Direttivo si è riunito in data odierna, 10 marzo 2026, per la prima seduta di insediamento, procedendo alla distribuzione delle cariche sociali. Nel corso della riunione è stata confermata la presidenza ad Andrea Mariani, a cui spetterà l'onere di guidare l'ente nel centenario della sua fondazione. Riccardo Redaelli è stato confermato vicepresidente.