Supercoppa Italiana 2026 | dalla nuova sede al format ci sono novità importantissime in vista della prossima edizione Cosa può cambiare

La Supercoppa Italiana 2026 si avvicina, portando con sé alcune modifiche significative. La Lega sta valutando il ritorno alla finale secca e l’eventuale abbandono della sede in Arabia Saudita, proponendo un nuovo format e nuove location. Queste variazioni potrebbero influenzare l’organizzazione e il coinvolgimento del pubblico, segnando un passo importante nella storia del trofeo. Ecco cosa potrebbe cambiare per la prossima edizione.

Supercoppa Italiana 2026: la Lega valuta il ritorno alla finale secca e l’addio all’Arabia Saudita per la prossima edizione del trofeo. La prossima edizione della Supercoppa Italiana 2026 si prepara a una vera e propria rivoluzione, segnando un netto taglio con il recente passato. L’era delle trasferte invernali in Arabia Saudita e della formula allargata sembra destinata a chiudersi, lasciando spazio a un ritorno alle origini che farà discutere appassionati e addetti ai lavori. Ezio Maria Simonelli, presidente della Serie A, ha tracciato la nuova rotta ai microfoni di Radio Anch’io Sport, confermando che i vincoli logistici internazionali imporranno un cambio di sede. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

