Viareggio 2026 la città delle candidature civiche | la partita ruota intorno a Marialina Marcucci

A Viareggio, le prossime elezioni comunali del 2026 attirano l’attenzione per la presenza di candidature civiche, con Marialina Marcucci tra i nomi più noti. La competizione si svolge in un clima di incertezza, mentre i candidati ufficializzano le proprie liste e programmi. La città si prepara a un confronto che coinvolge diverse forze politiche e movimenti civici.

VIAREGGIO — A Viareggio la corsa alle elezioni comunali del 2026 si presenta come una delle più imprevedibili della Toscana. La città versiliese arriva al voto dopo anni di amministrazione guidata dal sindaco Giorgio Del Ghingaro, figura politica atipica che ha costruito il proprio consenso soprattutto su liste civiche e leadership personale. La questione centrale riguarda proprio la successione a Del Ghingaro. Il nome che più di tutti anima il dibattito politico cittadino è quello di Marialina Marcucci, imprenditrice ed ex presidente della Fondazione Carnevale. La sua eventuale candidatura è considerata da molti osservatori una possibile figura di sintesi capace di raccogliere consensi sia nell’area progressista sia nel mondo civico moderato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

