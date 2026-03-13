Marco Masini live il 13 luglio a Rivignano

Da udine20.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 luglio si terrà a Rivignano il concerto di Marco Masini, che torna sul palco dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2026 con una canzone presentata insieme a un'altra artista. L'evento è stato annunciato ufficialmente e ha già suscitato grande interesse tra i fan. La data è stata confermata e le prevendite sono state aperte nelle settimane scorse.

A grande richiesta, dopo il successo al Festival di Sanremo 2026 con il brano presentato insieme a Fedez “ Male Necessario ” e l’uscita il 6 marzo del suo ultimo progetto discografico “ Perfetto Imperfetto ”,  Marco Masini  torna ad emozionare il suo pubblico dal vivo con “ MARCO MASINI – LIVE 2026 ”. Alle 5 date evento di novembre nei grandi spazi dei palasport si aggiungono quindi nuovi concerti outdoor al via da luglio. L’unica data esclusiva in Friuli Venezia Giulia sarà il prossimo  13 luglio  (inizio alle  21.00 ) nella  Piazza Nuova Agorà del Friuli  di  Rivignano  (Ud). I  biglietti  per l’evento, organizzato da Azalea Sound srl, in collaborazione con il Comune di Rivignano Teor, la Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, saranno in vendita sul circuito  Ticketone  dalle 11. 🔗 Leggi su Udine20.it

marco masini live il 13 luglio a rivignano
© Udine20.it - Marco Masini live il 13 luglio a Rivignano

Articoli correlati

Il live tour di Marco Masini fa tappa a RivignanoA grande richiesta, dopo il successo al Festival di Sanremo 2026 con il brano presentato insieme a Fedez “Male Necessario” e l’uscita il 6 marzo del...

Leggi anche: Marco Masini fa tappa alla fiera il 15 luglio

Approfondimenti e contenuti su Marco Masini

Temi più discussi: Marco Masini live 2026; Marco Masini sarà live a Rivignano; Messina continua a rafforzare il suo ruolo di Città della musica: Marco Masini e Pinguini Tattici Nucleari tra i grandi eventi delle prossime stagioni; Marco Masini, il tour all'aperto fa tappa al castello di Villafranca: la data.

Marco Masini, annunciata la leg estiva del tour Live 2026Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con Fedez, Marco Masini annuncia la leg estiva del suo tour Live 2026, poi nei palasport. spettakolo.it

marco masini marco masini live ilMarco Masini live al Castello Scaligero di Villafranca di VeronaIl cantautore fiorentino Marco Masini torna a incontrare il suo pubblico dal vivo con il tour Marco Masini – Live 2026, che farà tappa il 14 luglio alle 21.15 al Castello Scaligero di Villafranca di ... veronasera.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.