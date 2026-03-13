Marco Masini live il 13 luglio a Rivignano

Il 13 luglio si terrà a Rivignano il concerto di Marco Masini, che torna sul palco dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2026 con una canzone presentata insieme a un'altra artista. L'evento è stato annunciato ufficialmente e ha già suscitato grande interesse tra i fan. La data è stata confermata e le prevendite sono state aperte nelle settimane scorse.

A grande richiesta, dopo il successo al Festival di Sanremo 2026 con il brano presentato insieme a Fedez " Male Necessario " e l'uscita il 6 marzo del suo ultimo progetto discografico " Perfetto Imperfetto ", Marco Masini torna ad emozionare il suo pubblico dal vivo con " MARCO MASINI – LIVE 2026 ". Alle 5 date evento di novembre nei grandi spazi dei palasport si aggiungono quindi nuovi concerti outdoor al via da luglio. L'unica data esclusiva in Friuli Venezia Giulia sarà il prossimo 13 luglio (inizio alle 21.00 ) nella Piazza Nuova Agorà del Friuli di Rivignano (Ud). I biglietti per l'evento, organizzato da Azalea Sound srl, in collaborazione con il Comune di Rivignano Teor, la Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 11.