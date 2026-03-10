Marco Masini fa tappa alla fiera il 15 luglio
Il 15 luglio, Marco Masini si esibirà alla fiera di Bergamo durante il Bergamo Summer Festival. Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2026 con il brano «Male Necessario» in collaborazione con Fedez, il cantante ha pubblicato il suo ultimo album intitolato «Perfetto Imperfetto». La performance dal vivo, intitolata «Marco Masini – Live 2026», rappresenta un nuovo appuntamento con il suo pubblico.
Dopo il successo al Festival di Sanremo 2026 con il brano presentato insieme a Fedez «Male Necessario» e l'uscita del suo ultimo progetto discografico Perfetto Imperfetto», Marco Masini torna ad emozionare il suo pubblico dal vivo con «Marco Masini – Live 2026».
