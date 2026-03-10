Il live tour di Marco Masini fa tappa a Rivignano

Il tour dal vivo di Marco Masini fa tappa a Rivignano, portando il cantante toscano davanti al suo pubblico. Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Male Necessario” in collaborazione con Fedez, ha pubblicato il suo ultimo album intitolato “Perfetto Imperfetto” il 6 marzo. La tournée si inserisce nel ciclo di concerti denominato “Marco Masini – Live 2026”.

A grande richiesta, dopo il successo al Festival di Sanremo 2026 con il brano presentato insieme a Fedez “Male Necessario” e l’uscita il 6 marzo del suo ultimo progetto discografico “Perfetto Imperfetto”, Marco Masini torna ad emozionare il suo pubblico dal vivo con “Marco Masini – Live 2026”. Alle 5 date evento di novembre nei grandi spazi dei palasport si aggiungono quindi nuovi concerti outdoor al via da luglio. L’unica data esclusiva in Friuli Venezia Giulia sarà il prossimo 13 luglio (inizio alle 21.00) nella piazza Nuova Agorà del Friuli di Rivignano. Oltre alle canzoni indimenticabili che sono entrate a far parte della storia della musica italiana in questi oltre 35 anni di carriera, il cantautore presenterà per la prima volta sul palcoscenico anche alcuni brani estratti dall’ultimo progetto discografico “Perfetto Imperfetto”. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

