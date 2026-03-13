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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’arte dell’intarsio: perché il logo ‘Newton’ è un dettaglio da collezione. Il cardigan ‘Newton’ di Marant Etoile rappresenta molto più di un semplice indumento; è la concretizzazione di una filosofia che eleva l’abbigliamento a opera d’arte indossabile. Al centro della sua identità visiva vi è il motivo grafico bianco applicato sul petto destro, un elemento che rompe l’uniformità del tessuto color camel e introduce un contrasto netto e moderno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marant Etoile Cardigan ‘newton’: La nostra opinione

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