Marant Etoile Galaor | Top cropped viola vestibilità e cura

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il tocco ‘Galaor’: stampa floreale su fondo scuro e silhouette cropped. Il top Marant Etoile ‘Galaor’ si distingue immediatamente per la sua estetica audace, caratterizzata da una stampa floreale all-over che copre l’intero capo. Marant Etoile Top 'Galaor' Sullo sfondo scuro, che alterna tonalità viola intenso a nero profondo, i motivi floreali creano un contrasto visivo vibrante che attira lo sguardo. La silhouette è definita come cropped, un taglio corto progettato per valorizzare la figura senza risultare eccessivamente breve o esagerato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

