Marant Etoile Jeans ‘Ivy’ | Denim Cargo Vestibilità e Stile

Il nuovo modello di jeans Marant Etoile ‘Ivy’ si distingue per il suo design in denim cargo, che unisce praticità e stile. La vestibilità risulta comoda e versatile, pensata per adattarsi a diverse occasioni. La collezione include capi realizzati con attenzione ai dettagli e materiali di qualità. Nel testo è presente una nota di trasparenza riguardante l’uso di link di affiliazione.

L'analisi tecnica del modello 'Ivy' di Marant Etoile rivela una sintesi precisa tra l'estetica urbana e la funzionalità pratica. Il capo è realizzato in denim di cotone, un materiale che offre quel giusto equilibrio tra struttura e morbidezza tipico dei capi di alta qualità. La scelta del tessuto blu medio conferisce al modello un aspetto classico ma contemporaneo, perfetto per integrare lo stile cargo nel guardaroba moderno.