Addio a Brigitte Bardot fu il sex symbol degli anni ’60 lasciò il cinema per amore degli animali

Brigitte Bardot, celebre attrice e modello degli anni ’60, è scomparsa oggi. Nota per il suo ruolo di sex symbol e per la sua influenza nel cinema, ha successivamente dedicato la sua vita alla tutela degli animali. La sua figura rimarrà impressa nella storia come simbolo di bellezza e impegno civico.

Brigitte Bardot, l'icona francese che incarnò meglio di chiunque altro la libertà e la sensualità degli anni Sessanta è morta oggi. Novantuno anni vissuti intensamente, divisi tra una carriera cinematografica folgorante e un impegno totale per la difesa degli animali. La Fondazione che porta il suo nome, capace di raccogliere ogni anno circa 15 milioni di euro in donazioni, ha annunciato la scomparsa di quella che tutti conoscevano semplicemente come BB. Parigina doc, nata il 28 settembre 1934, Brigitte cresce in una famiglia benestante ma soffocante. Suo padre Louis dirigeva le officine chimiche di famiglia e l'educazione era severissima.

