Mercato Inter Ausilio punta tutto su Jakirovic e blocca Massolin | i retroscena svelati da Fabrizio Romano

La sessione di mercato invernale dell’Inter si chiude con alcune sorprese. La società nerazzurra ha deciso di puntare sui giovani, blindando Jakirovic come prima scelta, secondo quanto riferisce Fabrizio Romano. Nel frattempo, l’Inter ha bloccato anche Massolin, restringendo le opzioni a disposizione di Inzaghi. Tutto pronto per la ripresa della stagione con una rosa rinnovata e più giovane.

Inter News 24 Mercato Inter: Jakirovic è la prima scelta nerazzurra, parola di Romano. Il club chiude la sessione invernale puntando sui giovani talenti. La sessione invernale di riparazione si è conclusa con movimenti strategici mirati al futuro per l’Inter. Nonostante un clima a tratti turbolento nelle trattative, la dirigenza di Viale della Liberazione ha tracciato una linea chiara, puntando su profili giovani in grado di rivalutarsi nel tempo. Il punto sulle operazioni è stato fatto dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che attraverso il suo canale YouTube ha svelato i retroscena che hanno portato alla definizione della rosa a disposizione di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

L'Inter sta finalizzando l'acquisto di Mlacic dall'Hajduk Spalato, con dettagli e cifre ormai definiti.

Nel calciomercato dell'Inter, emerge un retroscena riguardante l'acquisto di Jakirovic.

Calciomercato Inter, nuovi contatti con il Galatasaray per Frattesi: le ultime notizie

Romano: Mlacic, scontro Inter-padre. Ausilio pazzo di Jakirovic. E sono certi che Massolin…L'Inter alla fine ha chiuso due operazioni nel mercato invernale: ecco le parole di Fabrizio Romano su Jakirovic, Massolin e anche Mlacic ... msn.com

L'Inter gioca d'anticipo sul mercato: in arrivo il primo rinforzo, torna in voga anche PerisicI nerazzurri hanno messo a segno il primo colpo di mercato e Ausilio sta sondando il terreno con gli olandesi del Psv per il giocatore croato ... tuttosport.com

Chivu, il rimpianto oltre la vittoria dell’Inter. "Mercato bastardo. La società ha provato a…" facebook

#Chivu: "Non dò voti all'Inter. Il mercato È sempre bas**rdo". E sul calendario... x.com