Mantova | -552 imprese artigiane in 5 anni

A Mantova, negli ultimi cinque anni, sono state registrate oltre 550 imprese artigiane che hanno chiuso o cessato l’attività, segnando un calo consistente nel settore. Questa diminuzione si riflette in un cambiamento visibile nel tessuto economico locale, dove molte attività tradizionali stanno scomparendo. I dati ufficiali mostrano una tendenza negativa che riguarda direttamente il comparto artigiano della provincia.

La realtà economica di Mantova sta subendo una contrazione significativa nel settore dell’artigianato, con un calo di oltre cinquecento imprese in cinque anni. I dati indicano che tra la fine del 2020 e la conclusione del 2025, il numero di attività produttive è sceso da quasi cinquemila a poco più di quattromila unità. Questa tendenza riflette problematiche strutturali profonde che vanno oltre le fluttuazioni di mercato. Il crollo numerico tocca sia i servizi che la produzione diretta, coinvolgendo circa settemila lavoratori che dipendono da questo tessuto economico fondamentale per la città virgiliana. Le cause non sono casuali ma legate a fattori legislativi, burocratici e demografici che hanno eroso la base imprenditoriale locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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