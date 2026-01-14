Negli ultimi 5 anni l’export lecchese è cresciuto del 29,2% Ma le imprese artigiane segnano un -7,9%

Negli ultimi cinque anni, l’export della provincia di Lecco è aumentato del 29,2%, mentre le imprese artigiane registrano una diminuzione del 7,9%. Le previsioni per il 2026 indicano una crescita moderata dell’economia lombarda, caratterizzata da un ritmo lento e una ripresa fragile. Questo scenario evidenzia le sfide e le opportunità per le imprese locali nel contesto di un’economia regionale in evoluzione.

Le previsioni del 2026 per l'economia lombarda raccontano di una regione che continua il proprio percorso di crescita, debole e con poco ritmo. Le tensioni internazionali e l'incertezza geopolitica continuano a pesare inevitabilmente sullo scenario economico nazionale e regionale, tanto che per.

