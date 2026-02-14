Cna | in 10 anni perse 128mila imprese artigiane ma il 2025 tiene

Secondo i dati di Cna, in un decennio sono scomparse 128mila imprese artigiane a causa delle difficoltà economiche e della crisi del settore. Tuttavia, nel 2025 il numero di queste attività si stabilizza, superando di poco le 1,23 milioni. Un esempio concreto sono le botteghe del centro storico che, nonostante le sfide, riescono a mantenere aperte le loro porte.

Lo stock di imprese artigiane chiude il 2025 con una sostanziale tenuta a oltre 1,23 milioni di attività confermando il trend degli ultimi anni. La differenza tra iscrizioni e chiusure (al netto delle cessazioni d’ufficio da parte delle Camere di commercio) mostra un saldo positivo di 187 unità. Resta negativo l’andamento sul lungo periodo. Negli ultimi 10 anni sono andate perse 128mila imprese. Così la Cna in una nota. Tra tensioni geopolitiche e commerciali, debolezza della domanda interna, l’artigianato italiano ha confermato l’anno scorso l’accresciuta capacità di affrontare le fasi congiunturali negative.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Negli ultimi cinque anni, l’export della provincia di Lecco è aumentato del 29,2%, mentre le imprese artigiane registrano una diminuzione del 7,9%.

