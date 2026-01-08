Premio Gulli due vincitori ex aequo a Sacile nel prestigioso concorso intitolato al grande violinista friulano

La seconda edizione del Concorso Internazionale Biennale di Violino, intitolato a Franco Gulli, si è conclusa a Sacile con due vincitori ex aequo. Il concorso, dedicato al celebre violinista friulano, si conferma un evento di rilievo nel panorama musicale internazionale. La manifestazione ha offerto un'importante vetrina ai talenti emergenti e ha sottolineato il ruolo di Sacile come centro di eccellenza per la musica classica.

PREMIO FRANCO GULLI 2026 Concorso biennale internazionale di violino ` , : Teatro Zancanaro | Sacile Tre giovani violinisti finalisti, solisti con orchestra nei concerti per violino - facebook.com facebook

Due vincitori per il concorso violinistico intitolato a Franco Gulli. x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.