Premio Gulli due vincitori ex aequo a Sacile nel prestigioso concorso intitolato al grande violinista friulano
La seconda edizione del Concorso Internazionale Biennale di Violino, intitolato a Franco Gulli, si è conclusa a Sacile con due vincitori ex aequo. Il concorso, dedicato al celebre violinista friulano, si conferma un evento di rilievo nel panorama musicale internazionale. La manifestazione ha offerto un'importante vetrina ai talenti emergenti e ha sottolineato il ruolo di Sacile come centro di eccellenza per la musica classica.
La seconda edizione del Concorso Internazionale Biennale di Violino intitolato al grande violinista friulano Franco Gulli è stata un successo. A vincere l'appuntamento dedicato ai giovani talenti del violino, organizzato dall'associazione Ensemble Serenissima con il sostegno del Comune di Sacile.
I giovani talenti del violino sono giunti finalisti al secondo Concorso Internazionale intitolato al grande violinista friulano Franco Gulli che ha richiamato a Sacile musicisti da numerosi Paesi
PREMIO FRANCO GULLI 2026 Concorso biennale internazionale di violino Teatro Zancanaro | Sacile Tre giovani violinisti finalisti, solisti con orchestra nei concerti per violino
Due vincitori per il concorso violinistico intitolato a Franco Gulli. x.com
