Premio Gulli due vincitori ex aequo a Sacile nel prestigioso concorso intitolato al grande violinista friulano

Da pordenonetoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La seconda edizione del Concorso Internazionale Biennale di Violino, intitolato a Franco Gulli, si è conclusa a Sacile con due vincitori ex aequo. Il concorso, dedicato al celebre violinista friulano, si conferma un evento di rilievo nel panorama musicale internazionale. La manifestazione ha offerto un'importante vetrina ai talenti emergenti e ha sottolineato il ruolo di Sacile come centro di eccellenza per la musica classica.

La seconda edizione del Concorso Internazionale Biennale di Violino intitolato al grande violinista friulano Franco Gulli è stata un successo. A vincere l'appuntamento dedicato ai giovani talenti del violino, organizzato dall'associazione Ensemble Serenissima con il sostegno del Comune di Sacile. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Giornalismo, narrativa e poesia: celebrati i vincitori del premio intitolato a Nadia Toffa

Leggi anche: Giornalismo, orgoglio e diritti ricordando Franco Landolfo: ecco i vincitori del premio a lui intitolato

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

premio gulli due vincitoriFinale "Premio Gulli", vincitori ex aequo Yumiko Yumiba e Lodovico Parravicini - I giovani talenti del violino sono giunti finalisti al secondo Concorso Internazionale intitolato al grande violinista friulano Franco Gulli che ha richiamato a Sacile musicisti da numerosi Paesi ... rainews.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.