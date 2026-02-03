Il Premio Strega compie 80 anni e per festeggiare cambia sede nella sua serata finale. Sono in tanti a partecipare alle celebrazioni di uno dei premi letterari più importanti d’Italia, con eventi che si moltiplicano in diverse città. La serata conclusiva si terrà in una nuova location, creando l’occasione per rinnovare l’interesse attorno a questo riconoscimento storico.

C ompie 80 anni il premio letterario più prestigioso d’Italia. “Quasi una vita”, come recita il claim di questa edizione dal numero tondo, che richiama il titolo del romanzo di Corrado Alvaro, vincitore nel 1951. Nato nel secondo dopoguerra, lo Strega ha attraversato e raccontato le vicende dell’Italia repubblicana, diventando negli anni un osservatorio privilegiato sulla nostra storia culturale e sociale. La lettura e i libri come forma di psicoterapia, per conoscersi meglio X Leggi anche › Premio Strega 2025: annunciata la cinquina. Nadia Terranova al secondo posto con 226 voti Il premio, oggi riconosciuto anche a livello internazionale, dopo decenni al Ninfeo di Villa Giulia sceglie per la serata conclusiva dell’8 luglio una sede simbolica: piazza del Campidoglio, un cambio di scenario fortemente evocativo che ribadisce il legame profondo del premio con Roma. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Sono tanti gli eventi che celebrano l'ottantesimo compleanno del premio letterario italiano più prestigioso. E per l'occasione, la serata finale del Premio Strega cambia location

La finalissima del Premio Strega 2026 si terrà l’8 luglio al Campidoglio di Roma.

