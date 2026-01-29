In casa Napoli il direttore sportivo Manna lavora per portare un nuovo giocatore in squadra. Nonostante l’eliminazione dalla Champions League, il club vuole rafforzare l’organico di Antonio Conte. Il classe 2000 apre al trasferimento e le trattative sono in corso per portare un acquisto in entrata.

Nonostante l’eliminazione dalla Champions League, in casa Napoli l’intenzione è ancora quella di rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Oltre ad una pedina da aggiungere al reparto offensivo per sostituire Noa Lang, il club azzurro è anche alla ricerca di un laterale destro che possa alternarsi con Giovanni Di Lorenzo. Un nome che piace è quello di Emil Holm del Bologna. Napoli, interesse per Holm: c’è l’apertura da parte dello svedese. Come raccontato da Fabrizio Romano nelle scorse ore, il Napoli ha già avuto contatti con gli agenti di Emil Holm (gli stessi di Noa Lang), con i quali ha anche ottimi rapporti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, il classe 2000 apre al trasferimento: Manna al lavoro per l’affare in entrata

Approfondimenti su Mercato Napoli

Il Napoli continua a rinforzare la rosa e si concentra su Moris Valincic, giovane terzino destro classe 2002 della Dinamo Zagabria.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Mercato NapoliBomba di Romano! Top Player in Arrivo

Ultime notizie su Mercato Napoli

Argomenti discussi: Dopo Giovane, il Napoli vuole un esterno destro; Juve e Napoli si sfidano anche sul mercato: conteso Juanlu, ma ci sono altri obiettivi in comune; Napoli, chi è Alisson Santos: il brasiliano che imita Leao e piace a Conte; LIVE Calciomercato Napoli: acquisti, cessioni, rumors e trattative.

Mercato Napoli: si punta all’ala, ha già detto sìIl Napoli, dopo la partenza di alcuni giocatori offensivi e i numerosi infortuni che stanno riducendo le alternative di mister Conte, ha intensificato la ricerca su profili dinamici e duttili in ... sportal.it

Napoli, chi è Alisson Santos: il brasiliano che imita Leao e piace a ConteSupera i difensori come se volasse. Anzi, come se surfasse: Alisson Santos sa come far impazzire i suoi avversari. Il brasiliano dello Sporting CP è il nuovo obiettivo del Napoli ... ilmattino.it

Ceccarini frena il mercato: “Napoli sugli esterni, ma niente colpi clamorosi” Il Napoli si muove, ma con il freno a mano tirato. A Radio Tutto Napoli, il direttore di TMW Niccolò Ceccarini fotografa uno scenario chiaro: priorità agli esterni, margini ridotti e scelte di - facebook.com facebook

#Manna: "Mercato #Napoli Ci sono ancora dieci giorni..." x.com