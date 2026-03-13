Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha rilasciato un’intervista a SportMediaset in cui ha espresso fiducia nel progetto della squadra e ha parlato delle prospettive future. Ha commentato la situazione attuale e ha indicato l’intenzione di portare avanti con determinazione le strategie per la stagione in corso. Le sue dichiarazioni riguardano direttamente il percorso del club e le prossime sfide.

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a SportMediaset del futuro in casa partenopea. “L’obiettivo è sempre stato la zona Champions non solo per il Napoli, ma è fondamentale per tutte le squadre che competono. Siamo contenti di quello che stiamo facendo, siamo estremamente positivi. Vedo la squadra in crescita perché c’è comunque un lavoro di un anno dietro. Tanti calciatori e stiamo recuperando dei protagonisti importanti che lo dovevano essere a inizio stagione. Poi purtroppo non sono stati a disposizione”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Manna. “Avanti con Conte, guardiamo al futuro con serenità”

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