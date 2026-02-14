Casaluce investe sui più piccoli con Guardiamo al futuro per scoprire mestieri e talenti

Casaluce lancia il progetto “Guardiamo al futuro” per coinvolgere i bambini nelle attività di scoperta dei mestieri. La decisione nasce dalla volontà di stimolare i più piccoli e far loro conoscere diverse professioni fin da giovani. Il Comune accetta le iscrizioni e organizza laboratori pratici incentrati su giochi e attività interattive presso le scuole locali.

Casaluce apre le porte al futuro dei bambini. Il Comune ha annunciato l'apertura delle domande di partecipazione al progetto "Guardiamo al futuro", laboratorio ludico-ricreativo dedicato ai bambini residenti di età compresa tra gli 8 e i 10 anni. Un'iniziativa pensata per far scoprire ai più piccoli i mestieri, anche quelli più inusuali, e stimolare curiosità e creatività. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 24 febbraio 2026, ore 12:00. Le istanze possono essere presentate all'Area Amministrativa – Ufficio Servizi Sociali, a mano presso il Protocollo comunale o tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.