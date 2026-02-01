Maignan annuncia il rinnovo | Il tempo è stato fondamentale ora guardiamo al futuro con serenità

Mike Maignan ha firmato il nuovo contratto con il Milan. Dopo settimane di trattative, il portiere francese ha deciso di confermarsi in rossonero. “Il tempo è stato fondamentale”, ha detto, “ora guardiamo al futuro con serenità”. La notizia mette fine alle voci di un possibile addio e rassicura i tifosi, che potranno contare ancora sul loro numero uno per le prossime stagioni.

Il portiere del Milan Mike Maignan ha ufficialmente annunciato il rinnovo del contratto con la società rossonera, confermando così il suo impegno per i prossimi anni al di là del campo. L’accordo, raggiunto dopo mesi di trattative, rappresenta un passo strategico per la dirigenza milanista, che ha voluto garantire stabilità a uno dei pilastri della difesa. Il contratto, che si estende fino al 2027, è stato siglato dopo un periodo di attesa durante il quale il giocatore ha valutato attentamente le prospettive del club, la sua posizione nel progetto tecnico e le ambizioni di squadra. Maignan, arrivato al Milan nel 2016, ha consolidato il proprio ruolo come titolare indiscusso, diventando uno dei portieri più affidabili del campionato italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Maignan Rinnovo

Il trasferimento di Maignan al Milan è stato ufficializzato con il rinnovo del contratto, ora in fase di definizione.

Massimiliano Allegri ha recentemente espresso apprezzamento per il dirigente Stefano Torriani e ha commentato le prospettive future del Milan, in particolare in relazione al rinnovo di Maignan.

Ultime notizie su Maignan Rinnovo

Argomenti discussi: Milan, il rinnovo di Maignan è ufficiale: ha firmato fino al 2031, le cifre; Mike Maignan rinnova il contratto: il comunicato ufficiale; BREAKING – Milan, raggiunto l’accordo per il rinnovo di Maignan: i dettagli; Maignan verso il rinnovo col Milan: cifre, durata del contratto e cosa manca per la firma.

