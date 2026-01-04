Dalla Regione oltre 40 milioni di euro per impianti e manifestazioni sportive

La Regione Emilia-Romagna ha destinato oltre 40 milioni di euro per sostenere impianti e manifestazioni sportive nel 2024. Tra gli eventi in programma, spicca l’arrivo della fiamma olimpica Milano-Cortina 2026 a Rimini, previsto per lunedì 5 gennaio. Questo investimento mira a promuovere lo sviluppo dello sport e il turismo nella regione, consolidando il ruolo dell’Emilia-Romagna come centro di attività sportive di rilievo.

L'Emilia-Romagna si prepara a un altro anno di grande sport: a inaugurare la stagione l'arrivo della fiamma olimpica Milano-Cortina 2026 a Rimini lunedì 5 gennaio accolta, tra gli altri, dall'assessora regionale Sport e Turismo, Roberta Frisoni. E poi gli investimenti. Sono oltre 20 milioni di.

