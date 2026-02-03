Manifestazioni sportive internazionali | ecco il calendario 2026

La Regione Emilia-Romagna ha svelato il calendario delle principali manifestazioni sportive che si terranno nel 2026. Sono in programma eventi internazionali che coinvolgeranno atleti e tifosi da tutto il mondo, portando grande movimento e attenzione sul territorio. La regione si prepara ad accogliere queste competizioni, che promettono di attirare numerosi visitatori e di portare un bel ritmo alla vita locale.

Lo sport in Emilia-Romagna avrà un'agenda piuttosto fitta. La Regione ha pubblicato il calendario delle grandi manifestazioni sportive internazionali che si terranno sul territorio regionale in tutto il 2026.Il Piano sport 2026 - questo il nome scelto da viale Aldo Moro - prevede già un centinaio.

