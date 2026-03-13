Manifestazione pro Palestina USB Parma | Solidarietà ai 21 indagati no alla criminalizzazione del dissenso

La USB Parma ha espresso solidarietà a 21 cittadini indagati dopo aver partecipato alla manifestazione del 1° ottobre in città. La protesta era contro il blocco israeliano della flotilla umanitaria diretta a Gaza. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi cittadini che si sono riuniti per esprimere il proprio dissenso. Le indagini sono scattate in relazione all’evento e ai partecipanti coinvolti.

Il sindacato interviene sul procedimento giudiziario legato al corteo del primo ottobre: "Partecipare a una protesta non può diventare un reato" In una nota, l’organizzazione sindacale parla di un procedimento giudiziario che riguarda persone scese in piazza per esprimere solidarietà al popolo palestinese. “Esprimiamo pieno sostegno ai 21 cittadini e cittadine sottoposti a indagine per aver partecipato alla manifestazione”, si legge nel comunicato. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Potere al Popolo risponde a Laura Cavandoli: "La destra evoca la forca per chi non si allinea al Governo fascista di Netanyahu" "La compagnia di polizze è fallita e i nostri investimenti sono spariti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Parma, avvisi di fine indagine per il corteo pro Palestina: tra gli indagati quattro esponenti del PdCi sono anche quattro esponenti del Pd tra i 21 destinatari degli avvisi di fine indagine notificati dalla Procura di Parma in relazione alla... Indagati per la Flotilla, Rifondazione: "Solidarietà, a Parma deve continuare a esserci spazio per il dissenso"Ventun persone, tra cui due assessori (Francesco de Vanna e Caterina Bonetti) e due consigliere comunali (Gabriella Corsaro e Victoria Oluboyo), sono... Approfondimenti e contenuti su Manifestazione pro Palestina USB Parma... Temi più discussi: Brescia: multa a sindacalista USB per un presidio pro-Palestina; A Roma il 14 marzo manifestazione nazionale contro la guerra; Protesta Flotilla, inchiesta in corso a Parma; Multe e denunce per chi manifesta: la stretta del decreto sicurezza. A Roma il 14 marzo manifestazione nazionale contro la guerraIl 14 marzo è in programma a Roma una manifestazione nazionale contro la guerra e contro quella che gli organizzatori definiscono l’aggressione unilaterale all’Iran. Il corteo partirà da piazza dell ... radiocolonna.it Manifestazione pro Palestina a Roma, la protesta sotto la pioggiaRoma, 5 ott. (askanews) – Manifestazione pro Palestina a Roma, fra cori e striscioni a favore di Gaza, segnata da una pioggia battente. Il punto di ritrovo è in piazzale Ostiense per la protesta ... affaritaliani.it Attacco a Teheran durante la manifestazione per Quds x.com La tv di stato iraniana riporta una forte esplosione in una piazza di Teheran vicino a una manifestazione pro-regime. Le immagini diffusi dall'Irib mostrano dense colonne di fumo che si alzano sulla città. Tra coloro che partecipano alle marce di protesta per la - facebook.com facebook