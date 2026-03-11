Parma avvisi di fine indagine per il corteo pro Palestina | tra gli indagati quattro esponenti del Pd

A Parma, la Procura ha notificato avvisi di fine indagine a 21 persone, tra cui quattro esponenti del Pd, in relazione alla manifestazione dell’1 ottobre a sostegno della Global Sumud Flotilla. La protesta si è conclusa con l’occupazione dei binari ferroviari. Gli avvisi segnano la conclusione delle indagini sui fatti accaduti durante il corteo.

Ci sono anche quattro esponenti del Pd tra i 21 destinatari degli avvisi di fine indagine notificati dalla Procura di Parma in relazione alla manifestazione dell’ 1 ottobre a sostegno della Global Sumud Flotilla, corteo che si concluse con l’ occupazione dei binari ferroviari. L’indagine è firmata dal procuratore Alfonso D’Avino e riguarda presunti reati di interruzione di pubblico servizio e blocco ferroviario e stradale. Tra le persone raggiunte dall’avviso figurano due assessori e due consigliere comunali del Partito Democratico. Si tratta dell’assessore alla sicurezza Francesco De Vanna, dell’assessora ai servizi educativi Caterina Bonetti, e delle consigliere comunali Gabriella Corsaro e Victoria Oluboyo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

A Milano il corteo del sabato pro Palestina e pro MaduroUn corteo a sostegno del regime venezuelano e della Palestina è partito a Milano sabato pomeriggio.

