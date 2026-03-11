Leonardo Di Maggio eletto presidente di Federcardio | il 14 marzo manifestazione a Roma

Leonardo Di Maggio è stato eletto presidente di Federcardio, l’associazione che rappresenta le cardiologie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Il 14 marzo si terrà a Roma una manifestazione organizzata dall’associazione. La nomina di Di Maggio segna un cambiamento nel vertice dell’organizzazione. La manifestazione è prevista per quella data nella capitale.

Cambio al vertice di Federcardio, l’associazione che rappresenta le cardiologie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Nel corso dell’assemblea annuale svoltasi il 6 marzo 2scorso, l’assemblea ha sancito il passaggio di consegne tra Silvio Siciliano, presidente uscente, e Leonardo Di Maggio, già vicepresidente dell’organizzazione e ora eletto all’unanimità alla guida dell’associazione. Dopo anni di presidenza di Siciliano, l’assemblea ha indicato in Di Maggio la figura chiamata a guidare la categoria con l’obiettivo dichiarato di “riportare dignità alla professione di cardiologo”. La Federazione chiede un confronto con il Governo. Tra le prime iniziative annunciate dal nuovo presidente c’è la partecipazione alla manifestazione nazionale organizzata dall’UAP, in programma il 14 marzo al Teatro Brancaccio di Roma. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Manifestazione a Roma 8 marzo, orari e percorso del corteo di Non Una di Meno: strade e bus deviatiOggi alle 17 partirà da piazza Ugo La Malfa (Circo Massimo) a Roma il corteo di Non Una di Meno organizzato in occasione dell'8 marzo.

Leggi anche: Eletto baby sindaco al quinto circolo didattico di Giugliano: è Leonardo Mennillo

Tutti gli aggiornamenti su Leonardo Di Maggio eletto presidente di...

Argomenti discussi: L'annuncio sui social di Aerolinee Siciliane: Primo volo il 31 maggio, comincia una nuova era; Cantiere Vittoria, un salvagente per i 53 dipendenti: la cassa integrazione straordinaria primo passo verso il rilancio.