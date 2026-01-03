Il governo ha annunciato che il referendum confermativo sulla riforma della giustizia si terrà il 22 e 23 marzo, a 78 giorni di distanza. La data scelta prevede una consultazione nelle due giornate di domenica e lunedì, con l’obiettivo di coinvolgere gli elettori in un momento importante per il sistema giudiziario italiano. Restano da definire i dettagli organizzativi e le modalità di svolgimento della consultazione.

Settantotto giorni. Tanto manca, nei piani del governo, al referendum confermativo della riforma della giustizia, che i ministri intendono far svolgere domenica 22 e lunedì 23 marzo. L’alternativa è anticipare i seggi di una settimana, dunque ai giorni 15 e 16. L’ipotesi 29 e 30 marzo, a quanto si apprende, non è fattibile: il 29 è la domenica delle Palme, solennità religiosa, e il 30 sarebbe il settantunesimo giorno dal decreto di indizione del referendum se questo fosse varato all’ultimo momento possibile, quindi oltre la scadenza di settanta giorni prevista dalla legge. La parola definitiva la dirà il consiglio dei ministri, nel giro di due settimane. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Referendum, il governo punta al 22 marzo

Leggi anche: Referendum sulla giustizia: il governo punta al 22-23 marzo. Ma è “muro contro muro”

Leggi anche: Referendum sulla giustizia. Il governo punta al 15 marzo, l’opposizione su metà aprile

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Referendum, superate le 130mila firme contro la riforma Nordio. E il governo (per ora) rinuncia al blitz…; Referendum giustizia, quando si vota? Ecco perché la decisione è stata rinviata; Referendum sulla giustizia: il governo punta al 22-23 marzo. Ma è muro contro muro; Referendum sulla riforma della giustizia, il governo va di corsa.

Referendum sulla giustizia: il governo punta al 22-23 marzo. Ma è “muro contro muro” - Il referendum sarà "presumibilmente nella seconda metà di marzo", taglia corto il Guardasigilli Carlo Nordio. firenzepost.it