Manicure in palette | lo smalto perfetto secondo la propria stagione di armocromia

Una nuova tendenza propone di scegliere lo smalto per le unghie in base alla propria stagione di armocromia, come primavera, estate, autunno o inverno. Ogni stagione ha una palette di colori specifica e la manicure diventa un dettaglio di stile che può valorizzare l’aspetto complessivo. Questa scelta mira a creare un coordinamento tra colori di capelli, occhi e pelle.

Primavera, estate, autunno o inverno. Ogni stagione ha i suoi colori ideali e anche la manicure può diventare un piccolo trucco di stile per valorizzare incarnato, occhi e capelli. C’è chi sceglie lo smalto in base all’umore, chi alla stagione dell’anno e chi invece segue le tendenze del momento. E poi c’è l’armocromia, la disciplina beauty che negli ultimi anni ha conquistato il mondo della moda e del make up perché permette di individuare i colori che valorizzano di più il viso e l’ incarnato. Il principio è semplice ma affascinante. Ogni persona appartiene a una stagione cromatica, primavera, estate, autunno o inverno, determinata da sottotono della pelle, intensità e profondità dei colori naturali di occhi e capelli. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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