La manicure dell'inverno 2026 è con lo smalto dark come quello di Ilary Blasi

La manicure dell'inverno 2026 si distingue per le tonalità scure, come lo smalto dark scelto da Ilary Blasi. Dopo le vacanze natalizie, la showgirl ha aggiornato il suo look affidandosi alla sua estetista di fiducia, proponendo una tendenza che si configura come scelta elegante e sobria per la stagione. Questa preferenza per le nuance profonde riflette una linea di stile discreta e raffinata, ideale per affrontare i mesi più freddi con semplicità e classe.

Le unghie corte marroni sono ufficialmente la manicure più chic dell'inverno 2026 - E la serie TV più stilosa di sempre conferma Se siete assidue frequentatrici dei nail salon, è probabile che tendiate a portare le ... vogue.it

Le unghie verde bosco sono il must nail art per la stagione fredda - Le unghie verde bosco ci offrono un'alternativa elegante al classico rosso delle Feste e al super chic nero, must dell'inverno. grazia.it

Se l'inverno ci fa venire voglia di indossare un colore scuro sulle unghie, ci pensano Natale e Capodanno a cambiare le carte in tavola e a farci tornare il desiderio di indossare qualcosa di particolare. La manicure delle feste è una cosa molto seria e deve ess - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.