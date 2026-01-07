La manicure dell'inverno 2026 è con lo smalto dark come quello di Ilary Blasi
La manicure dell'inverno 2026 si distingue per le tonalità scure, come lo smalto dark scelto da Ilary Blasi. Dopo le vacanze natalizie, la showgirl ha aggiornato il suo look affidandosi alla sua estetista di fiducia, proponendo una tendenza che si configura come scelta elegante e sobria per la stagione. Questa preferenza per le nuance profonde riflette una linea di stile discreta e raffinata, ideale per affrontare i mesi più freddi con semplicità e classe.
Ilary Blasi è appena rientrata dalle vacanze natalizie e ha fatto visita all'estetista di fiducia. La sua nuova manicure è dark e sembra essere destinata a dominare le tendenze invernali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: I capelli “non troppo biondi” sono il must dell’inverno 2026, come dimostrato da Ilary Blasi
Leggi anche: La manicure più chic dell’inverno è la lip oil manicure
Le unghie da sposa perfette per l'inverno 2026, dal nude al rouge noir gli smalti di tendenza per il tuo matrimonio - Dalla manicure nude senza tempo di Selena Gomez a quella rouge noir di Alana Hadid: come rendere le unghie il dettaglio beauty più importante. vogue.it
Le unghie corte marroni sono ufficialmente la manicure più chic dell'inverno 2026 - E la serie TV più stilosa di sempre conferma Se siete assidue frequentatrici dei nail salon, è probabile che tendiate a portare le ... vogue.it
Le unghie verde bosco sono il must nail art per la stagione fredda - Le unghie verde bosco ci offrono un'alternativa elegante al classico rosso delle Feste e al super chic nero, must dell'inverno. grazia.it
Se l'inverno ci fa venire voglia di indossare un colore scuro sulle unghie, ci pensano Natale e Capodanno a cambiare le carte in tavola e a farci tornare il desiderio di indossare qualcosa di particolare. La manicure delle feste è una cosa molto seria e deve ess - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.