In un salone di bellezza, la manicure con smalto normale torna a essere la scelta preferita. Le clienti preferiscono colori neutri e look semplici, lasciando da parte le tendenze eccentriche o troppo elaborate. Mentre il trucco e i capelli seguono mode più audaci, le unghie restano fedeli a uno stile più sobrio e naturale.

Se la bellezza (make up e capelli) vola verso una tendenza eccentrica e glitchy, le unghie sembrano affidarsi a estetiche classiche, soft, neutre. Così la manicure con smalto normale (la lacca che si stende e di lascia asciugare all’aria, senza effetto gel e senza finish semipermanente) torna di moda. Un ricordo degli Anni 80 e 90 e primi del Duemila, quando lo smalto si dava a casa, da sole o con l’aiuto di amiche, mamme e sorelle. L’arrivo dei saloni di nail art che garantivano un servizio rapido ed economico e smalti da lasciare asciugare sotto una lampada, con risultati sorprendentemente luminosi e duratori, ha cambiato tutto. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Manicure con smalto normale: una svolta in salone

La manicure dell'inverno 2026 si distingue per le tonalità scure, come lo smalto dark scelto da Ilary Blasi.

