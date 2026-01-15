Scomparsa di Federica Torzullo si indaga per omicidio | le versioni contrastanti del marito

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa da oltre una settimana, mentre le indagini si concentrano sull’ipotesi di omicidio. Le autorità stanno esaminando le versioni contrastanti fornite dal marito e proseguono le ricerche senza esito. La sparizione resta irrisolta, e le forze dell’ordine continuano a lavorare per fare luce sulla vicenda.

Ricerche senza esito e svolta nelle indagini. A più di una settimana dalla sparizione, di Federica Torzullo, 41 anni, non c'è ancora alcuna traccia. La donna è scomparsa l'8 gennaio da Anguillara Sabazia, alle porte di Roma, e le ricerche effettuate finora non hanno dato risultati. Gli investigatori non trattano più il caso come una semplice scomparsa, ma seguono ormai la pista dell'omicidio. L'unico indagato è il marito, Claudio Carlomagno, finito sotto la lente d'ingrandimento per alcune incongruenze nel suo racconto e per elementi emersi dalle immagini delle telecamere di sorveglianza.

