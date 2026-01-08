Minneapolis una donna uccisa durante un blitz dell’ICE | scontri proteste e versioni opposte

A Minneapolis, si sono verificati scontri e proteste in seguito alla morte di Renee Nicole Good, una donna di 37 anni uccisa da un agente dell’ICE durante un’operazione contro l’immigrazione. La vicenda ha suscitato reazioni contrastanti, evidenziando tensioni tra le autorità federali e la comunità locale. La notizia mette in luce le controversie legate alle pratiche delle operazioni di immigrazione negli Stati Uniti.

Minneapolis torna a fare i conti con una ferita profonda. Una donna di 37 anni, Renee Nicole Good, cittadina americana e moglie di un attivista locale, è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco da un agente federale dell’ICE durante un’operazione contro l’immigrazione. È accaduto nel corso di un blitz che ha portato in città oltre duemila agenti federali, nell’ambito del giro di vite voluto dall’amministrazione Trump. Secondo il Dipartimento per la Sicurezza Interna, gli agenti stavano conducendo un’operazione mirata quando alcune persone avrebbero tentato di ostacolarli. La donna, alla guida di un Suv, avrebbe utilizzato il veicolo come un’arma, cercando di investire i federali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Minneapolis, una donna uccisa durante un blitz dell’ICE: scontri, proteste e versioni opposte Leggi anche: Donna uccisa da un agente dell'Ice a Minneapolis: negli Usa esplodono le proteste Leggi anche: Un agente dell’Ice ha ucciso una donna a Minneapolis durante il blitz contro gli immigrati La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Americana di 37 anni uccisa dagli agenti federali, rivolta a Minneapolis. Proteste anche a New York; Usa, donna uccisa da agente Ice a Minneapolis: proteste a New York; Usa, agente dell'Ice spara e uccide una cittadina americana di 37 anni; Usa, agenti dell'Ice uccidono una donna a Minneapolis durante un'azione anti-migranti. Trump: «Ha sparato per autodifesa». Chi era Renee Nicole Good, la donna uccisa a Minneapolis nel video della sparatoria dell’ICE - Renee Nicole Good, 37enne, madre di un bambino, è la donna uccisa a Minneapolis da un agente dell’ICE. fanpage.it

