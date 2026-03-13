Manfredonia riapre il Parco Giochi dell’Orso

Da sabato 14 marzo, il Parco Giochi dell’Orso a Manfredonia ha riaperto le sue porte alla comunità. La riapertura è stata annunciata ufficialmente e segna la ripresa delle attività nel parco, che aveva chiuso temporaneamente. La struttura è ora accessibile ai bambini e alle famiglie che desiderano trascorrere il tempo all’aperto. La notizia è stata comunicata tramite canali ufficiali del comune.

Da sabato 14 marzo il Parco Giochi dell’Orso riapre ufficialmente le sue porte alla comunità. Dopo il grande lavoro di pulizia, cura e ripristino fatto dai volontari, il parco torna ad essere uno spazio sicuro, ordinato e accogliente per tutti. Ora però tocca a tutti noi:rispettare le regole, avere cura degli spazi e vivere questo luogo con senso civico, rispetto e umanità, valori nei quali confidiamo sempre nella nostra comunità. ❤️ Vi aspettiamo per tornare a riempire il parco di sorrisi, giochi e condivisione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, riapre il Parco Giochi dell’Orso Articoli correlati Leggi anche: Lanciano, il parco giochi “Orso Bernardo” chiude a marzo per lavori di riqualificazione Corridoi dell’orso, anche il Wwf Italia in marcia: “No alla nuova centrale nel cuore del Parco d’Abruzzo”Il Wwf Italia aderisce all’iniziativa pubblica “I corridoi dell’orso: da due parchi un cammino comune”, in programma sabato 3 gennaio 2026. Approfondimenti e contenuti su Parco Giochi Argomenti discussi: ECOE' FESTIVAL ECOE’ – Festival del Futuro Sostenibile: la Giunta di Manfredonia approva l’indirizzo per 2026; Manfredonia, riapre il Parco Giochi dell’Orso. Il Parco Giardino Sigurtà riapre il 7 marzo tra Tulipanomania e ingresso speciale a 5 euroRiapre il 7 marzo 2026 il Parco Giardino Sigurtà. Tra le attrazioni, Tulipanomania, oltre un milione di bulbi in fiore, eventi e ingresso speciale l’8 marzo. gazzettadelgusto.it