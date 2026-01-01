Corridoi dell’orso anche il Wwf Italia in marcia | No alla nuova centrale nel cuore del Parco d’Abruzzo

Il Wwf Italia si unisce all’iniziativa “I corridoi dell’orso”, prevista per sabato 3 gennaio 2026, per sensibilizzare sull’importanza di preservare i corridoi naturali nel Parco d’Abruzzo. L’associazione si oppone alla proposta di costruire una nuova centrale nel cuore del parco, sottolineando la necessità di tutelare gli habitat e la biodiversità dell’area. Un gesto concreto per promuovere un equilibrio tra sviluppo e conservazione.

Il Wwf Italia aderisce all’iniziativa pubblica “I corridoi dell’orso: da due parchi un cammino comune”, in programma sabato 3 gennaio 2026. La manifestazione, promossa dal coordinamento “No Pizzone II”, vedrà gruppi di camminatori partire dai paesi del Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

