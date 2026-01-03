La mappa dei beni confiscati alla mafia a Monza e Brianza | che fine fanno case e proprietà della criminalità

La mappa dei beni confiscati alla mafia a Monza e Brianza evidenzia il percorso delle proprietà sequestrate alla criminalità organizzata. In Lombardia, questa provincia si colloca tra le più coinvolte, seconda solo alla regione per presenza e infiltrazioni mafiose. Con un’attenzione concreta a questi beni, si cerca di comprendere i passaggi e le destinazioni delle proprietà che, una volta sequestrate, vengono sottoposte a processi di riutilizzo e recupero legale.

Seconda provincia per presenza di ‘ndrangheta in Lombardia che è a sua volta la seconda regione d’Italia per infiltrazione dell’organizzazione criminale di origine calabrese. È così che ‘si piazza’ la provincia di Monza e Brianza secondo gli studi dell’Università di Milano basati sulle inchieste. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - La mappa dei beni confiscati alla mafia a Monza e Brianza: che fine fanno case e proprietà della criminalità Leggi anche: In prefettura siglato il protocollo che rafforza la gestione dei beni confiscati alla criminalità Leggi anche: Beni confiscati alla mafia. L’elenco dei 12 immobili La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La parola d’ordine per questa manovra sul fronte mafie è ‘convivere’ - C’è un verbo che può sintetizzare l’orizzonte di questa legge di bilancio sul fronte mafie ed è “convivere”. ilfattoquotidiano.it

Da Bari Vecchia al Libertà: 145 beni confiscati ai clan. Ecco la mappa - Sono i 145 beni confiscati alla criminalità e che negli anni il Comune ha messo a disposizione per vari fini: dall’emergenza abitativa ... quotidianodipuglia.it

E-R prima per beni confiscati a mafie e restituiti ai cittadini - Lungo la via Emilia oltre il 25% dei Comuni ha almeno un bene confiscato alle mafie sul proprio territorio. ansa.it

Su Call of Duty: Black Ops 7 potrebbe tornare una mappa Zombies di Black Ops 4 - che a sua volta era già un remake... L'insider TheGhostOfHope ha suggerito oggi che nella Stagione 2 di Black Ops 7, prevista per l'inizio di febbraio, arriverà una nuova mapp - facebook.com facebook

La mappa per mangiare e bere bene a Bolzano (aggiornata a fine 2025) per approfondire leggi l'articolo qui: x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.