Referendum 2026 | priorità a disoccupati e studenti per la nomina degli scrutatori

Il Comune di Cesa ha annunciato che, anche per le elezioni di fine marzo, darà priorità a disoccupati e studenti nella scelta degli scrutatori. La decisione vuole aiutare chi ha più bisogno e rispondere alle esigenze di una stagione elettorale importante. La nomina mira a coinvolgere più persone tra le fasce sociali più deboli, garantendo così una partecipazione più equa e concreta alla consultazione.

Anche per le elezioni di fine marzo, in occasione del Referendum 2026, il Comune di Cesa conferma l'attenzione alle fasce sociali più deboli, dando priorità a disoccupati e studenti per la nomina a scrutatori.La Commissione Elettorale Comunale ha ribadito il principio consolidato negli anni:

