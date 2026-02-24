Nomina degli scrutatori per il referendum appello al commissario | Sorteggio pubblico

Il Movimento 5 Stelle, Sinistra e Cambiamento, Civica e Libera e il Pd chiedono un sorteggio pubblico degli scrutatori per il referendum del 22 e 23 marzo. La richiesta nasce dall’esigenza di garantire trasparenza e imparzialità nella selezione. Il commissario straordinario del comune di Marcianise, Biagio Del Prete, ha convocato una commissione per mercoledì 25 febbraio, in vista di questa procedura. La decisione finale dipenderà dall’esito del confronto.

Lettera a Del Prete: "Si garantisca imparzialità e parità di trattamento". Domani la commissione Sorteggio pubblico degli scrutatori per il referendum del 22 e 23 marzo. E’ la richiesta di Movimento 5 Stelle, Sinistra e Cambiamento, Civica e Libera e Pd al commissario straordinario che guida il comune di Marcianise, Biagio Del Prete, che ha convocato per mercoledì 25 febbraio la commissione per la nomina degli scrutatori. Nel documento - sottoscritto da Lina Tartaglione, Raffaele Guerriero, Jole Giuliano, Salvatore Raucci, Tommaso Valentino e Rosalba Cibelli - si evidenzia come si tratti di “una scelta che incide direttamente sulla credibilità delle istituzioni locali e sulla fiducia dei cittadini. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Referendum costituzionale 2026, a Palazzo Zanca il sorteggio pubblico degli scrutatori

Referendum 2026: priorità a disoccupati e studenti per la nomina degli scrutatori

