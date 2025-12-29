Battipaglia potenziata la videosorveglianza | in arrivo 23 nuove telecamere

A Battipaglia prosegue l'incremento del sistema di videosorveglianza con l'installazione di 23 nuove telecamere. Questo intervento mira a migliorare la sicurezza e la tutela dei cittadini, rafforzando la presenza di dispositivi di sorveglianza sul territorio comunale. L'operazione si inserisce in un piano strategico volto a garantire un ambiente più sicuro e monitorato per tutta la comunità.

Prosegue il potenziamento della videosorveglianza sul territorio comunale di Battipaglia con l'installazione in corso di ulteriori 23 dispositivi. L'intervento porterà a breve il numero complessivo delle telecamere attive a 163 unità, consolidando un piano di sicurezza avviato nel 2016. Il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Videosorveglianza potenziata: 18 nuove telecamere per le zone sensibili della città

Leggi anche: Cattolica potenzia la sicurezza: in arrivo nuove telecamere di controllo targhe e videosorveglianza

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Battipaglia, potenziata linea ferroviaria per Potenza: «Investimento strategico» - Completati, nei tempi previsti dal cronoprogramma, i lavori di potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Battipaglia- ilmattino.it