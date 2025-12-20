Videosorveglianza sulle strade di Gozzano installate 54 nuove telecamere
Il Comune di Gozzano ha annunciato l’installazione di 54 nuove telecamere di videosorveglianza, comprensive di sistemi di lettura targhe. Queste sono state collocate principalmente nel centro storico e nelle zone limitrofe, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la sorveglianza del territorio. La scelta di queste tecnologie mira a garantire un ambiente più protetto per cittadini e visitatori.
Nuove telecamere di videosorveglianza e lettura targhe installate sulle strade di Gozzano.Lo ha annunciato il Comune su Facebook: sono 50 le nuove telecamere di videosorveglianza installate e 4 quelle per la lettura delle targhe, che sono state distribuite nel centro storico e in corrispondenza. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Installate a Spoltore nuove telecamere di videosorveglianza, ecco dove [FOTO]
Leggi anche: Dodici nuove telecamere per le frazioni di Arezzo: ecco dove saranno installate
Videosorveglianza a Montegranaro, installate altre sette telecamere - MONTEGRANARO Aumenta ancora il numero delle telecamere della videosorveglianza presenti sul territorio cittadino. ilrestodelcarlino.it
Videosorveglianza sulle strade, progetti per 600mila euro in 3 località del Levante - Il ministero dell’Interno ha diffuso la graduatoria dei Comuni finanziati con il bando del 2024 per ... ilsecoloxix.it
#Sicurezza a #Perugia, nuovi impianti di videosorveglianza a Montelaguardia - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.