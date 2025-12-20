Videosorveglianza sulle strade di Gozzano installate 54 nuove telecamere

Il Comune di Gozzano ha annunciato l’installazione di 54 nuove telecamere di videosorveglianza, comprensive di sistemi di lettura targhe. Queste sono state collocate principalmente nel centro storico e nelle zone limitrofe, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la sorveglianza del territorio. La scelta di queste tecnologie mira a garantire un ambiente più protetto per cittadini e visitatori.

