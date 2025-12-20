Videosorveglianza sulle strade di Gozzano installate 54 nuove telecamere

Il Comune di Gozzano ha annunciato l’installazione di 54 nuove telecamere di videosorveglianza, comprensive di sistemi di lettura targhe. Queste sono state collocate principalmente nel centro storico e nelle zone limitrofe, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la sorveglianza del territorio. La scelta di queste tecnologie mira a garantire un ambiente più protetto per cittadini e visitatori.

Nuove telecamere di videosorveglianza e lettura targhe installate sulle strade di Gozzano.Lo ha annunciato il Comune su Facebook: sono 50 le nuove telecamere di videosorveglianza installate e 4 quelle per la lettura delle targhe, che sono state distribuite nel centro storico e in corrispondenza. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

